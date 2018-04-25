لغم إرهابي يودي بحياة مواطن في الصابري

قتل المواطن “امراجع العقوري” نتيجة انفجار لغم زرعته التنظيمات الإرهابية في شقته بإحدى العمارات السكنية المجاورة لعمارة بوعشرين في منطقة الصابري بمدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لقناة 218 نيوز، إن المواطن البالغ من العمر (43 عامًا) أصيب جراء انفجار لغم بمحل إقامته في عمارة سكنية في منطقة الصابري، وجرى نقله إلى المستشفى ولكنه وصل متوفيا.

يذكر أن عددا من المدنيين قضوا جراء الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في الأحياء السكنية في مدينة بنغازي، فضلا عن سقوط عددًا من العسكريين خلال المواجهات المسلحة بين قتيل وجريح.

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