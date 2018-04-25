الشرطة الزراعية تضبط حالات اعتداء على غابات بالجبل الأخضر

أفاد مصدر بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية المؤقتة لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية”، بأنه قد قامت اليوم الدوريات المركزية بجهاز الشرطة الزراعية بالجبل الأخضر بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال الشرطة بضبط ومداهمة حالة اعتداء على الغابات الواقعة بمنطقة الوسيطه والمسماة بـ منطقة (شخنو) شمالي مدينة البيضاء .

وأشارت إلى أن المتعديين على الغابات قد قاموا باستجلاب مجموعة من “العمالة الوافدة” والذين استخدموا في قطع الأشجار الطبيعية حيث كانت جلها من أنواع أشجار “العرعر الفنيقي” المعروف بالشعرة ، حيث هو النبات الطبيعي السائد بمنطقة الجبل الأخضر والمعروف عنه عدم التجدد وذلك لصعوبة عملية إكثاره.

وبحسب ما صرحت به الهيئة فقد تم استعمال “المناشير الكهربائية الفتاكة” في هذه الجريمة وذلك لغرض صناعة الفحم النباتي وذلك لبيعه .

هذا وقد شددت الهيئة في خطاب لرئيس نيابة البيضاء الابتدائية بضرورة تكليف وكيل نيابة خاص “بالجرائم الزراعية” لمتابعة قضايا التعدي على الغابات والمناطق الخضراء

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