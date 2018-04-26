فصيل مقاتل لتأمين صيانة خط ضخ النفط "الزقوط –السدرة"

أصدر آمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى والشرقية، اللواء ناجي المغربي، تعليماته بتكليف فصيل مقاتل بكامل تجهيزاته بقيادة آمر السرية فتح الله العبيدي لغرض حماية وحراسة وتأمين فرق الإطفاء والصيانة ومرافقتهم طوال قيامهم بصيانة خط ضخ النفط الخام ( الزقوط – السدرة ) التابع لشركة الواحة للنفط.

وأوضح مصدر إعلامي بسرية مرادة المقاتلة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن “الفصيل الذي تم تكليفه يتكون مكون من 10 سيارات وعدد 30 فرد من منتسبي سرية مرادة المقاتلة، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة على هذا الخط انتهت مساء أمس الثلاثاء، حيث تأتي أعمال الصيانة بعد قيام فرق الإطفاء بالسيطرة على الحريق حوالي الساعة 12.30 ليلاً من صباح يوم الأحد الماضي، ومن نفس اليوم بدأت الفرق المختصة التابعة لشركة الواحة بأعمال الصيانة على الخط والتي استغرقت 3 أيام، حيث تشير التحقيقات الأولية أن هجوم متعمد تسبب باندلاع الحريق على صمام العزل رقم 3 والتحويلة التي على الصمام”.

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