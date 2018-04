“المجبري ”  يعلن عن اجتماع مرتقب لبحث إنشاء المناطق الحرة في البلاد

المتوسط :

دعا رئيس المجلس الرئاسي المكلف ” فتحى المجبري” ، اليوم الاربعاء، إلى ضرورة عقد اجتماع موسع لمناقشة العراقيل التي تواجه عمل المناطق الحرة، فضلا عن سبل إنشاء تلك المناطق.

جائ ذلك خلال لقائه مع “الحسين عمر بن أحميدة” رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة لبحث سير العمل والخطط المستقبلية و كذلك الصعوبات التي تنواجه المنطقة.

من جانبه أكد “المجبري” على اهتمامه بدعم إنشاء المناطق الحرة في مختلف أرجاء ليبيا، لما لها من أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للشباب

