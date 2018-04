المتوسط :

زار وفد من أعيان ومشائخ قبيلة أولاد الشيخ ،اليوم الاربعاء،رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة والحاكم العسكري درنة-بن جواد رئيس الغرقة الأمنية المشتركة بنغازي الفريق “عبد الرازق الناظوري” في منزله.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الأركان ، فأن تلك الزيارة تأتي بهدف الأطمنان على صحته إثر تعرضه للهجوم الإرهابي استهدف موكبه خلال الأيام الماضية.

