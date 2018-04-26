مدينة بنغازي تشهد انطلاق الدورة الأولى لمهرجان «الأغنية الليبية الشعبية»

عين ليبيا

انطلقت مساء أمس بمسرح الطفل بمنتزه بنغازي الدورة الأولى لمهرجان الأغنية الليبية الشعبية برعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني تحت شعار (فننا يجمعنا ) حملت الدورة اسم الفنان الشعبي ( سعد الوس ) بمشاركة لفيف من الفنانين الليبيين من معظم المدن الليبية.

حضر حفل الافتتاح عضو مجلس النواب النائب إبراهيم زغيد وآمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة،عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ،مدير مديرية أمن بنغازي العميد رافع البسيكري،وعدد من الشخصيات والمشايخ والأعيان.

كما قامت إدارة المهرجان بتكريم مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة والحاكم العسكري درنة ـ بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري وآمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار وبعض من الشخصيات.

يهدف المهرجان لتطوير الأغنية الليبية الشعبية وإبراز مواهب وأعمال جديدة وخلق روح التنافس بين الفنانين وتكريم الرواد الذين أعطوا في هذا المجال.

تتخلل فعاليات المهرجان أمسيات شعرية وزيارة لمدينة شحات الأثرية ومسابقة غنائية تنافسية لأفضل نص غنائي وأفضل لحن وأداء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا