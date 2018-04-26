سكاي نيوز: حفتر في بنغازي قريبا جدا.. وسيحتفل بذكرى “الكرامة”

أبوظبي – سكاي نيوز عربية قال مسؤول ليبي، الاربعاء، إن قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، سيعود إلى بنغازي الخميس، حيث سيشارك في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة.

وكانت مصادر ليبية قد ذكرت أن حفتر كان في باريس في جولة خارجية قبل نحو أسبوعين، وقال متحدث باسمه إنه تلقى العلاج هناك بعدما شعر بالإعياء.

وفي 19 أبريل الماضي، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، عن تواصله بشكل مباشر مع حفتر حول التطورات السياسية في ليبيا.

وأكد لو دريان، أمام لجنة برلمانية في باريس، أن ما يشاع حول الحالة الصحية لحفتر غير صحيح وهو يتمتع بصحة جيدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وقال الوزير الفرنسي إن البحث تركز على “آليات تعديل الاتفاق السياسي الليبي وهو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية”، مشددا على وقوف بلاده مع ليبيا في حربها على الإرهاب.

ويخوض الجيش الوطني منذ سنوات مواجهات مع الجماعات المتشددة، نجح على أثرها في تحقيق انتصارات أعادت الاستقرار لمناطق واسعة في البلاد.

وقال ممثل للجيش الوطني الليبي إن حفتر سيشارك عند عودته في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة، وهي الحملة العسكرية التي بدأها في 2014 لطرد داعش من بنغازي.

المصدر/ سكاي نيوز