القماطي : حفتر قد لايظهر لعدة أشهر قادمة ونفي عدم صحة مرضه مجرد تضليل

ليبيا – اعتبر رئيس حزب التغيير الداعم لحكومة الوفاق جمعة القماطي تصريحات عمران حفتر شقيق المشير خليفة يوم امس الثلاثاء عن عدم صحة مايشاع حول مرض وموت المشير جزء من حملة التضليل على حقيقة مرض شقيقه .

وقال القماطي الاربعاء ، فى تصريح لموقع ميدل إيست آي القطري الناطق بالانجليزية تابعته وترجمته صحيفة المرصد وإن هذه التصريحات وان كانت تدحض الكثير من الشائعات حول صحة حفتر إلا أنها لا تقدم أي دليل واضح .

واضاف أن تصريحات عمران حفتر جزء من حملة تضليل لإخفاء خطورة وضع المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أنها محاولة للحد من الصراع على السلطة داخل الجيش أو التداعيات العكسية.

وختم القماطي الذي اعتبر ان غياب حفتر يفتح باب التسوية السياسية قائلاً : ” لم يحدد عمران تاريخ عودة شقيقه إلى ليبيا التي قد تكون بعد شهور وسمعنا في الأسبوع الماضي عن عودته خلال يومين ولم يعد فحفتر شخصية قوية إلا أن سيطرته على الوضع قد تضاءلت ” .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية