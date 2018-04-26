«»خدمات النظافة بزليتن تطلق حملة واسعة تستهدف المناطق والطرق والأحياء السكنية

عين ليبيا

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة فرع زليتن حملة واسعة بشكل يومي تستهدف المناطق والطرق والأحياء السكنية ببلدية زليتن.

وقال مدير فرع الشركة “محمد غويلة” إن الحملة شملت الشوارع الرئيسية بالبلدية والميادين والأحياء السكنية لإزالة الأتربة وبعض مخلفات البناء إضافة إلى النفايات في طريق المكب.

وأضاف “غويلة” في تصريح لقسم الإعلام أن الحملة انطلقت بداية هذا الشهر وستستمر لتستهدف معظم المناطق بالبلدية.

وأكد على أن الشركة عازمة على الاستمرار في عملها رغم الصعوبات والمعوقات والنقص الشديد في العمالة الأجنبية وذلك من أجل إظهار البلدية بالشكل اللائق.

وأشار “غويلة” إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه عمل الشركة هو نقص السيولة المالية للقيام بأعمال الصيانة والعَمرة للآليات والمعدات إضافة إلى النقص في العمالة الأجنبية.

وطالب مدير فرع الشركة من المواطنين بمساعدة العاملين بالشركة ودعمهم من حيث الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين بقدر الإمكان.

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