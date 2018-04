مصرع شخص إثر انفجار لغم بمنطقة الصابري في بنغازي

المتوسط:

لقى شخص مصرعه، أمس الأربعاء، إثر انفجار لغم زرعته التنظيمات الإرهابية في شقة بإحدى العمارات السكنية في منطقة الصابري بمدينة بنغازي.

ومن جهتها، أوضحت مسئولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، أن المواطن هو امراجع العقوري، 43 عامًا، جاء مصاب بجروح بالغة إثر انفجار بمحل إقامته.

وأوضحت “البرغثي”، في تصريحات تليفزيونية، اليوم، أنه جرى نقله إلى المستشفى ولكنه وصل متوفيًا متأثرًا بجراحة.

يذكر أن عددا من المدنيين لقوا مصرعهم جراء الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في الأحياء السكنية في مدينة بنغازي.

