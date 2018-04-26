«أمن شحات» تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة في المدينة‎

البيضاء – بوابة الوسط: يزيد الحبل

دعت مديرية أمن شحات شرق البلاد، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي تحركات مشبوهة في المدينة.

وقال الناطق باسم المديرية الملازم حسن بوأكريم لـ«بوابة الوسط»، إن مدير الأمن العقيد محمد فرج أصدر تعليمات بانتشار وحدات أمنية متمركزة وأيضًا مترجلة بمداخل ومخارج المدينة، مضيفًا أن المديرية «ستضرب بيد من حديد كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المدينة وأمن مواطنيها»، فيما لم يذكر دواعي ذلك.

وأشار بوأكريم إلى أن المديرية «جاهزة ومتأهبة لتأمين المدينة، خصوصًا مع التحضير العسكري التي تشهده المناطق المجاورة لمدينة درنة»، مؤكدًا أن المديرية ستسعى إلى تكثيف البوابات وزيادة التعزيزات والدوريات خلال الفترة المقبل.

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