المسماري: حفتر يعود إلى بنغازي الخميس بعد رحلة علاج في باريس

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري إن المشير خليفة حفتر سيعود إلى بنغازي الخميس، مؤكدا أن المشير حفتر بـ«صحة جيدة» وعقد اجتماعات في القاهرة الثلاثاء والأربعاء للتنسيق حول «عملية درنة».

وأضاف المسماري في مداخلة مع قناة «فرانس24» الأربعاء «أن حفتر سيشارك عند عودته في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة وهي حملة عسكرية بدأها في 2014 لطرد المتشددين الإسلاميين من بنغازي»، وفق القناة.

وقال المسماري إن المشير حفتر بصحة جيدة وإن ما أثير حول حالته الصحية «إشاعات كاذبة وكان الغرض منها إحداث فتنة في ليبيا».

يذكر أن «راديو فرانس انترناسيونال» نقل عن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الأربعاء الماضي قوله إن الوضع الصحي للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر «أصبح في حالة أفضل»، في أول تصريحات من مسؤول فرنسي بشأن ما تردد عن تلقي المشير خليفة حفتر العلاج في مستشفى بباريس.

وأشار الراديو إلى أن لودريان قال خلال اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الفرنسي، إن المشير خليفة حفتر دخل مستشفى عسكريًا في ضواحي باريس.

وكانت «بوابة الوسط» نقلت عن مصدر طبي في باريس السبت الماضي تحسُّن حالة المشير خليفة حفتر الموجود بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية منذ منتصف الأسبوع الماضي.

يذكر أن رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، تعرض الخميس الماضي لمحاولة اغتيال استهدفت موكبه أثناء مروره بمنطقة سيدي خليفة شرق بنغازي، صرح بعدها بأن المشير حفتر سيعود إلى البلاد «غدا أو بعد غد».

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