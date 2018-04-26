«داخلية الموقتة» تفتح تحقيقًا حول واقعة تعذيب مواطن بقسم النجدة في بنغازي

البيضاء – بوابة الوسط: يزيد الحبل

فتحت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، تحقيقًا حول واقعة تعذيب مواطن بقسم النجدة في بنغازي، بحسب خطاب وجهه الوزير إبراهيم خليفة بوشناف إلى رئيس فرع إدارة التفتيش والمتابعة بنغازي بشأن الحادثة.

وكلف الوزير المستشار إبراهيم خليفة بوشناف وفق كتابه الذي تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، رئيس فرع إدارة التفتيش والمتابعة بنغازي بالتحقيق في الشكوى المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن للتعذيب داخل قسم النجدة في بنغازي.

وطالب بوشناف في كتابه من المعني بموافاته «بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة من تاريخ صدور الكتاب».

وجاء الإجراء على خلفية صور تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماع قالوا إنها لأحد المواطنين بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه داخل قسم النجدة في بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط