جامعة بنغازي تستقبل وفدا من الجامعات الليبية لدعم إعمارها

استقبل رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي المغربي اليوم بمطار بنينا الدولي اليوم صحبة عدد من اساتذة الجامعة والناشطين وفدا من عدد من الجامعات الليبية في حملة دعم لاعادة اعمار الجامعة.

واقامت جامعة بنغازي حفل استقبال على شرف الوفد بمدرج كلية العلوم حضره عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، وسلطنة المسماري عضو مجلس النواب و الدكتور سعد حفيظة رئيس مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي.

وفي كلمته رحب عميد بلدية بنغازي بالوفد ودعمه للجامعة معتبرا ذلك “تشريفا للجامعة وتأسفا على ما لحق بالجامعة على يد الإرهابيين”.

وقال العبار أن “الجامعة انتصرت و تنتفض من جديد لإعادة اعمارها . والقى رئيس الجمعية الليبية الداعمة للجامعة بنغازي الدكتور محمد المهدوي كلمة باسم الجمعية اثنى على الدور المهم لقدوم هذا الوفد وعلى تظامنه ودعمه لجامعة بنغازي واعتبر المهدي أن الوفد يقدم دليلا على الترابط داخل المجتمع”.

قائلا أن “العمل الجاد لدعم الجامعة من أجل إعادة بناءها وأعمارها لان جامعة بنغازي قيمة تعليمية كبيره و عريقة” وفق تعبيره.

من جانبه قال رئيس جامعة بنغازي دكتور مرعي المغربي أن “حضور وفد الجامعات الليبية لدعم جامعة بنغازي يعتبر نصرا كبيرا لجامعة بنغازي حيث تجتمع الجامعات الليبية من أجل حرصهم على هذا الصرح الكبير واهتمامهم باعمار جامعة بنغازي ونقطة تطور للتعليم العالي نحوا البناء والتنمية وان المصاب والعراقيل كبيرة في وجه ام الجامعات الليبية ولكن الوطنيين يثبتون وطنياتهم وغيرتهم على هذا الصرح الكبير”.

وأضاف المغربي في كلمته قائلا “لنتطلع لبناء الجامعة وسوف يذكرها التاريخ بزيارتكم”.

وفي كلمته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي الدكتور فاخر بوفرنه ان “زيارة الوفد لجامعة بنغازي ومشاركتهم سوف يذكرها التاريخ فنحن على يقين لوقوفكم من أجل جامعتكم كلنا أخوة ليبين الجامعة كانت تضم كافة الليبين لأجل التعلم وأبناءها اليوم تقلدوا كافة المناصب الكبري في كافة المدن الليبية نسعى اليوم بالرقي بهذا الصرح الكبير من التطور التقني والعلمي”.

وقال بوفرنة “قررنا منح العضوية الشرفية لوفد الجامعات الليبية فشرف لنا دعمهم ومنحهم العضوية على وقفتهم الجادة تجاة جامعة بنغازي”.

والقى نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي الدكتور عبدالسلام أحمد الكزه كلمة قال فيها “اليوم تتميز جامعة بنغازي بدعكم وحضوركم كبير لنا كلنا أخوة من أجل دعم هذه الجامعة العريقة وفي كلمة له قال رئيس وفد الجامعات الليبية الدكتور مسعود الرقيق أن جامعة بنغازي ومدينة بنغازي العريقة ضحت وكافحة الإرهاب وان حضور الوفد هو لدعم هذا الصرح الكبير الذي تخرج فيه ااغلب لمسؤليين”.

وقال ان “الجامعات الليبية تنادت واجتمعت في طرابلس واطلقت إعلانها دعم جامعة بنغازي لتنتهض من جديد بعد الخراب والدمار الى الأعمار ووجه الرقيق اقتراحا لرؤساء الجامعات للاجتماع في جامعة بنغازي لتدارس ما تحتاجه هذه الجامعة ولتنكن نحوا مد يد الجمعيع لتجمعنا الأخوة والترابط”.

وفي كلمة له قال رئيس جامعة الزاوية مفتاح المرابط ان “الوفد يلتقى في مدينة بنغازي لاجل جامعة واحدة لأجل أعمارها ونتاسف مما شاهدناه من دمار وخراب لهذا المرفق الكبير ولكن اتبثت جامعة بنغازي وطلابها عزيمتهم من أجل العلم رغم كل الظروف الصعبة. وقال المرابط أن حضور الوفد كان لعدة أهداف منها دعم للجامعة وكذلك لقاء جامع يرسل رسالة ان ليبيا واحدة رغم تقاسم السياسات اليوم”، قائلا “دورنا تجاه جامعتنا لنؤكد على دعمنا ووقوفنا مع جامعتنا في تنميتها.”.

وفي كلمة له قال دكتور محمد جاب الله رئيس جامعة محمد بن على السنوسي “ندعم جامعتنا جامعة بنغازي و الكل يشارك نحوا تنميتها وندعم كافة الجامعات الليبية لنشارك نحوا تنميتها”.

ووصف الدكتور خالد الباروني رئيس جامعة نالوت أنه “زيارة الوفد واجتماعه فرحة وتحدث عن جولتهم داخل جامعة بنغازي قائلا شهدنا دمارها اليوم نقف وقفة عز ونبتعد عن كافة التجاذبات السياسية فنتكاتف نحوا دعمها وإعادة اعمارها فنقف صفا واحدا اتجاه جامعتنا فنحن في جامعة نالوت معكم ونساندكم” وفق تعبيره

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