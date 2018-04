وصول وفد الجامعات الليبية إلى مطار بنينا لدعم جامعة بنغازي

المتوسط:

وصل مساء أمس الأربعاء، وفد من الجامعات الليبية إلى مطار بنينا لتقديم الدعم المعنوي والمادي لجامعة بنغازي.

ويضم وفد الجامعات العمداء ورؤساء الأقسام والنقابات من كل مدن ليبيا.

والتقى رئيس جامعة بنغازي العميد مرعي المغربي وأعضاء لجنة إعادة إعمار الجامعة وفدا من ممثلي الجامعات الليبية.

وأكد مدير مكتب الإعلام في جامعة بنغازي إلياس الجيلاني، إن الزيارة التي ستستغرق يومين على الأقل، تشمل إقامة جولة في الجامعة للاطلاع على سير العمل فيها، إلى جانب عقد خطاب في المدينة الجامعية قاريونس.

