المتوسط:

تداول عدد كبير من الصفحات المهتمة بالشأن الليبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض مدير فرع مصر الجمهورية بمنطقة غدوة جنوب البلاد للخطف.

وأفادت العديد من تلك الصفحات «إن مدير الفرع صالح إبراهيم احميدان اختطفته مجموعات مسلحة تشادية من أمام مزرعته في منطقة غدوة التى تبعد عن مدينة سبها 60 كم جنوبا».

وتحاول صحيفة «المتوسط» الليبية التواصل مع الجهات المعنية وعدد من مسئولي الأمن للوقوف على حقيقة الأمر، والتأكد مما يتم تداوله عبر تلك الصفحات في إطار السعي عن الحقيقة.

The post صفحات تتداول أنباء عن اختطاف مدير مصرف الجمهورية غدوة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية