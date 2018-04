جماهير “الأهلي” تضئ سماء بنغازي احتفالًا بعودة المشير “حفتر” (صور)

المتوسط:

نظم جماهير النادي الأهلي بنغازي، مسيرة احتفالية، مساء أمس الأربعاء، ابتهاجًا بعودة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضاء الجماهير، سماء مدينة بنغازي بالألعاب الناري، رافعين لافتات مؤيدة للمشير حفتر ومؤكدين دعمهم ومساندتهم له.

وكأن قد أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، أمس الأربعاء، عودة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس إلى بنغازي إثر زيارته للعاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد ليبي رفيع المستوى بعد تعافيه من وعكة صحية قادته إلى فرنسا.

ووصل مشائخ وأعيان من قبائل المنطقة الغربية وعدد من قيادات القوات المسلحة برئاسة اللواء إدريس مادي إلى مدينة الرجمة في بنغازي وذلك لاستقبال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

