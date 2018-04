المتوسط:

تسلم جمعة الفاخري، صباح أمس الأربعاء، مهام رئاسة ديوان الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بمدينة بنغازي.

وتفقد “الفاخري” داخل مبنى الهيئة برفقة خالد نجم الرئيس السابق للهيئة وقاما بزيارة الإدارات والأقسام والمكاتب بها.

