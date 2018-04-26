توقعات الحالة الجوية على مختلف مناطق ليبيا اليوم وتحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

توقع خبراء الارصاد في طقس ليبيا وفقا لتقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا أن تبدأ درجات الحرارة ارتفاعها من هذا اليوم ويكون هذا الارتفاع ملحوظ اليوم الخميس على المناطق الغربية لتتراوح مابين 32-38 مئوية ، والجنوب الغربي حيث تصل 40.

ووفقا للخبراء في التقرير الصادر عن احوال الطقس في ليبيا فقد يشهد الطقس ارتفاع الحرارة بداية من يوم غدا الجمعة على المناطق الوسطى والشرقية وتستمر حتى يوم السبت مع حرارة تتراوح مابين 32-39 مئوية ، وتصل 42 بمناطق الوسط والجنوب الشرقي.

وتوقع الخبراء نشاط للرياح الجنوبية ( القبلي ) اليوم على المناطق الغربية والجمعة والسبت على المناطق الوسطى والشرقية حيث تصل سرعتها الى 60 كلم/ س ، الامر الذي قد يسبب اثارة الغبار ( عجاج ) ببعض المناطق الداخلية والمفتوحة.

واضاف التقرير أنه يتوقع ان يشهد طقس ليبيا اليوم الخميس غائم على مناطق الشمال الغربي، في فترة الظهيرة وحتى بداية المساء قد نشهد تشكل سحب ركامية متفرقة خصوصا بالدواخل والمرتفعات الجبلية.

وقال التقرير ان الاحتمال وارد ان تظهر خلايا رعدية متفرقة مع هطول بعض الامطار مابين الخفيفة الى المتوسطة على اماكن متفرقة.

وختم التقرير أن الطقس سيشهد تحسن يبدأ بداية من مساء الجمعة والسبت بالمناطق الغربية ويوم الاحد بالمناطق الوسطى والشرقية ، وبشكل تدريجي باذن الله. #طقس_ليبيا

– الخرائط المرفقة للحرارة اليوم: