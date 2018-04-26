الصيانة توقف رحلات مطار مصراتة الأيام القادمة

أعلن إدارة مطار مصراتة الدولي توقف رحلاته ابتداء من الأحد المقبل حتى الخامس من مايو القادم.

وأضافت إدارة المطار عبر حسابها على فيسبوك، أن وقف حركة الملاحة سببه دخول الموقع في عملية الصيانة خلال الفترة المحددة.

ودعا المطار المسافرين وأصحاب الحجوزات خلال فترة الصيانة إلى مراجعة وكالات السفر التي حجزوا عن طريقها أو مكاتب مبيعات التذاكر التابعة للخطوط.

وسبق للمطار إجراء صيانة في عدد من مرافقه في مطلع يناير الماضي، وشملت إنشاء سياج فاصل بين الجانب المدني والعسكري، وصيانة غرف تفتيش إنارة المهبط، ومبنييْ الدفاع المدني، والبرج.

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