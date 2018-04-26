إسبانيا تضبط آثارا ليبية مهربة

قال مندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو عبد القادر المالح إن السلطات الأسبانية ضبطت كميات كبيرة من القطع الآثرية الليبية المهربة.

ونقل وكالة الأنباء الليبية عن المالح أن الآثار الليبية من منطقة شحات وقد حازتها بعد اقتحامها مكانا يقيم في الشخص الذي يهرب في هذه القطع.

وأكد مندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو أن عملية متابعة استرجاع القطع الأثرية الليبية المهربة إلى إسبانيا مستمرة بالتنسيق بين سلطات البلدين.

ولفت المالح إلى أنه من خلال هذه المتابعة تبين أن هناك شكوكا في وجود علاقة بين بيع القطع الأثرية وعمليات تمويل الإرهاب.

يذكر أن الشرطة الاسبانية قامت في وقت سابق بضبط مسروقات من الآثار الليبية ترجع لموقعي شحات قورينا وسوسة بولونيا.

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