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إسبانيا تضبط آثارا ليبية مهربة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

قال مندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو عبد القادر المالح إن السلطات الأسبانية ضبطت كميات كبيرة من القطع الآثرية الليبية المهربة.

ونقل وكالة الأنباء الليبية عن المالح أن الآثار الليبية من منطقة شحات وقد حازتها بعد اقتحامها مكانا يقيم في الشخص الذي يهرب في هذه القطع.

وأكد مندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو أن عملية متابعة استرجاع القطع الأثرية الليبية المهربة إلى إسبانيا مستمرة بالتنسيق بين سلطات البلدين.

ولفت المالح إلى أنه من خلال هذه المتابعة تبين أن هناك شكوكا في وجود علاقة بين بيع القطع الأثرية وعمليات تمويل الإرهاب.

يذكر أن الشرطة الاسبانية قامت في وقت سابق بضبط مسروقات من الآثار الليبية ترجع لموقعي شحات قورينا وسوسة بولونيا.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • كان القطع من المنطقة الغربية راهو التعليقات عن المليشيات والوضع السائب وغيره ولكن من شحات حيث الجيش والسيطرة على الوضع وغيره وووووووووووووووويييييننننننننننننن التعليقات
    شاطرين غير في بعض

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