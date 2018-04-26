صندوق الزكاة شحات يهيب بالمزارعين دفع زكاة محاصيلهم

أعلن مكتب صندوق الزكاة ببلدية شحات في بيان له تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخةً منه أنه يهيب بالمزارعين وأصحاب المحاصيل الزراعية بضرورة دفعهم لزكاة محاصيلهم لقسم الجباية بإدارة الصندوق.

وأشار البيان إلى أن الصندوق سيقبل الزكاة سواء إن كانت نقدية أو عينية لكون أنه يتوفر لدى الصندوق مخازن لجمعها وتوزيعها على مستحقيها من طرفه خاصةً وأن هذا الوقت يتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

يذكر أن صندوق الزكاة شحات قد قام مؤخراً بتوزيع الإغاثة الغذائية على المُسجلين لديه من الأسر المحتاجة والمهجرة بداخل بلدية شحات.

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