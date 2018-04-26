الغرفة الأمنية بنغازي تقر جملة من الإجراءات لتحقيق الضبط الإداري

أقرت الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى جملة من الإجراءات لتحقيق الضبط الإداري.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للغرفة الأمنية، تشمل هذه الإجراءات منع التجول في السيارات المحملة بالأسلحة داخل المدينة، إلى جانب التشديد على طلب رخصة القيادة،اضافة إلى منع تجول السيارات ذات الزجاج المعتم سواء كانت تابعة لأي من الوحدات العسكرية أو الجهات الضبطية .

وشملت هذه الإجراءات، منع دخول السيارات المستعملة والمحمولة عبر الشاحنات للمدينة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل الخاصة بها، أو تقييدها ضمن سجلات تحوي أسماء مالكيها.

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