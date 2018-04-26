إجراء عدد من عمليات القسطرة بطبي طبرق

وصل إلى مركز طبرق الطبي استشاري أمراض القلب الدكتور إدريس البشاري حيث أجرى عدداً من عمليات القسطرة القلبية ما بين العلاجية والتشخيصية.

وأوضح مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أن البشاري أجرى العمليات بمشاركة طاقم غرفة علميات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين لعدد من مرضى القلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

هذا وتمكنت إدارة مركز طبرق الطبي من توريد كمية من الدعامات القلبية لقسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي خلال الفترة الماضية لسد الطلبات المستمرة على مثل هذه العمليات الجراحية.

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