اخبار ليبيا الان

اختطاف مدير أحد فروع مصرف الجمهورية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض مدير مصرف الجمهورية فرع غدوة جنوب سبها، صالح حميدان، للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة مساء الأربعاء.

وبحسب ما ذكره، شقيق المختطف، محمد حميدان، لـ218 فإن مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة نوع “هونداي فيرنا” بيضاء قامت بإجبار مدير المصرف على ركوب السيارة تحت تهديد السلاح، وانطلقوا إلى الطريق الرابط بين مرزق وسبها شمالاً.

وأكد محمد أن عائلته قامت بإبلاغ مركز شرطة غدوة والغرف الأمنية مرزق وأم الأرانب بالحادثة فور وقوعها.

ويشار إلى أن صالح حميدان التحق بالعمل في مصرف الجمهورية كموظف فترة منتصف التسعينات، ومن ثم استمر بالتدرج في السلك الوظيفي حتى تم تكلفته كمدير لمصرف الجمهورية فرع “غدوة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك