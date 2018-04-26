محاضرة توعوية لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة

قرنادة 26 أبريل 2018 ( وال) – قدم مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، رائد أسامه بلعز محاضرة توعوية لنزلاء المؤسسة.

كما شارك رئيس وحدة الأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة،عبدالحفيظ العكر،في إلقاء محاضرة للنزلاء، وتم والاستماع إلى مشاكلهم وتوعيتهم وتعريفهم بمبدأ الإصلاح والتأهيل .

وتم خلال المحاضرة التي قدمت أمس الأربعاء 25 أبريل الجاري، التحاور مع النزلاء ومناقشة مشاكلهم وحل الممكن منها، وإرشادهم إلى الصواب وحثهم على عدم العودة إلى المعاصي والسلوك المنحرف، والابتعاد عن تعاطي المخدرات والخمور وعدم نهج السلوك الإجرامي بأنواعه.

وأوضح المحاضران للنزلاء أن سبب وجودهم في هذه المؤسسة لأجل الإصلاح والتأهيل وإعادة التفكير وحثهم لمراجعة أنفسهم، والبدء في التغيير إلى الأحسن؛ وكذلك السعي لإعادة دمجهم في الحياة كأناس صالحين .( وال – قرنادة) ب خ/ س ع

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