إحباط تسلل 526 مصريًا إلى ليبيا عن طريق السلوم

المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصرية من إحباط تسلل 526 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، خلال 10 أيام، حيث تم ضبطهم فى مجموعات وأوقات متفرقة، أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وقال البيان الصادر عن مديرية الأمن بمحافظة مرسى مطروح المصرية، إن اللواء هشام نصر مدير الأمن، تلقى إخطارات من قسم شرطة السلوم، خلال الفترة من يوم 15 إلى يوم 25 إبريل الجارى، بالتحفظ على 526 متهما تم ضبطهم بمعرفة قوات حرس الحدود، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم وفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

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