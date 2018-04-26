اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة تتفقد مدرجات جامعة طرابلس

عين ليبيا

قامت اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة متمثلة في رئيسها- وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” وعدد من أعضائها رفقة عدد من المسئولين بمصلحة المرافق التعليمية، أمس الأربعاء، بجولة ميدانية قامت بها داخل مباني جامعة طرابلس، لتفقد أوضاع القاعات والمدرجات التي من المقرر أن تُجرى فيها امتحانات طلبة الشهادة الثانوية المتقدمين من بلديات طرابلس الكبرى هذا العام.

حيث أوضح عضو اللجنة العليا للامتحانات “جمال الفردغ” أن هذه الجولة تأتي في إطار الترتيبات والتحضيرات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما فيما يتعلق بالتعرف على القدرة الاستيعابية للقاعات والمدرجات الجامعية، لافتاً الى أن المدرجات والقاعات في أغلب كليات جامعة طرابلس تحتاج لأعمال صيانة خفيفة متفاوتة على مستوى الإنارة و التكييف والأثاث.

كما أعطى وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” تعليماته إلى مصلحة المرافق التعليمية للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف والإنارة بالقاعات والمدرجات في موعد اقصاه 25 مايو المقبل، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى التجاوب والتعاون الذي يلمسه من رئاسة الجامعة في التحضير والاستعداد لامتحانات الشهادة التانوية.

هذا وقال “جمعة” بأن الوزارة ستقوم بعد التعرف على كامل القدرة الاستيعابية لقاعات ومدرجات الجامعة بتوزيع الطلاب على المدرجات وإعداد القوائم الخاصة بهم في وقت مبكر، مبرزاً حاجة الوزارة للاستفادة من خبرة الجامعة في إجراء الامتحانات في قاعات شاسعة والإشراف عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا