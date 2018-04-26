بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطهير موقع الرواغة

في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التطهير والتنظيف لموقع الرواغة وإزالة التلوث العالق بصهاريج التخزين وسائر المخلفات الثانوية الناتجة عن عمليات التخلص والتخزين، تم خلال الأيام الماضية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بأخذ عينات من التربة في موقع التخزين بواسطة مجموعة من الفنيين الليبيين اللذين تلقوا تدريبا خاصا في لاهاي.

وتمت العملية وهي الأولى من نوعها التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ليبيا عن طريق المراقبة والإشراف المباشر من قبل مفتشي المنظمة بواسطة النقل الحي لها عبر الأقمار الصناعية.

كما تم كذلك الاستفادة من هذه التقنية لإجراء عملية التفتيش النهائية لموقع الرواغة بغية إغلاقه كمرفق للتخزين والتخلص من الأسلحة الكيميائية وشطبه نهائيا من الإعلانات التي قدمتها ليبيا لسنة 2004.

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