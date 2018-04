وزير «مواصلات الوفاق» يشارك في ورشة عمل بـ «هندسة طرابلس»

المتوسط:

شارك وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني، المهندس ميلاد محمد معتوق، في ورشة عمل تحت عنوان “تفعيل النقل الجماعي للركاب بحاضرة طرابلس” والتي أقيمت في كلية الهندسة بجامعة طرابلس.

وحضر ورشة العمل، عميد كلية الهندسة بجامعة طرابلس وبعض مختصي من دكاترة ومهندسين بكلية الهندسة، ورئيس لجنة إدارة مصلحة الطرق والجسور، ورئيس مصلحة النقل البري، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدة.

ومن جانبه، أعرب وزير المواصلات، عن شكره تجاه كل من ساهم في الإعداد لورشة العمل وخص بالذكر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية والجمعية الليبية للسلامة المرورية وجامعة طرابلس وبالأخص كلية الهندسة.

وأكد أن تنظيم الورشة جاء في وقت يلاحظ فيه الجميع الكم الهائل من المركبات الآلية التي لم تعد شوارع مدننا قادرة على استيعاب أعدادها والتي تسبب في اختناقات مرورية.

وطالب الوزير بتظافر الجهود على الصعيدين العام والخاص كل حسب مسؤولياته من أجل عودة وسائل النقل الجماعي الأمر الذي من شأنه التقليل من حركة السيارات الخاصة والحد من الحوادث المرورية التي باتت تسجل أرقام قياسية وتعزيز السلامة على الطرقات العامة.

