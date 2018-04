«سلامة» يلتقى وفدا من «التأسيسية» لبحث مسودة الدستور بحضور سفراء عدة دول

المتوسط:

تقدم وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى بإحاطة حول مشروع الدستور لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة، بمقر البعثة الأممية فى طرابلس بحضور سفراء وممثلين عن عدة دول مهتمة بالملف الليبي، وخبراء فى القانون الدستورى محليين ودوليين.

واستعرض الوفد الجهود التى بذلت حتى إنجاز مشروع الدستور، والإطار القانوني اللازم لإجراء استفتاء على مشروع الدستور.

