وفد من البرلمان يبحث في بريطانيا التعاون المشترك بين البلدين

توجه وفد من مجلس النواب إلى بريطانيا لبحث سبل تعزيز وبناء التعاون الذي يخدم مصالح البلدين بشكل متبادل من خلال بناء تفاهم شامل نحو تحقيق هذا الهدف.

وأكد عضو مجلس النواب صلاح الصهبي في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن الوفد ناقش مع الحكومة وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم تقريب المصالح لبناء الشراكات والتغيير وإعادة البناء والتنمية في ليبيا.

وبين الصهبي، أن الجانبان اتفقا خلال اللقاء على العمل بطريقة أكثر إيجابية، من خلال وضع الأنشطة طويلة الأمد، دون التضحية في التصورات الإيجابية التي يحملها كلا الشعبين لبعضهما.

وقال عضو مجلس النواب صلاح الصهبي، إن ليبيا لديها فرصة كبيرة للقيام بذلك، حيث تسعى إلى تكوين حكومة واحدة تخدم الليبيين وتعمل على توحيد الجيش الليبي.

يذكر أن وفد من البرلمان وصل بريطانيا أمس الأربعاء لعقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع السادة أعضاء مجلس العموم واللوردات، وكذلك وزارة الخارجية البريطانية والمجلس الليبي البريطاني للأعمال بالإضافة لبعض المؤسسات الأخرى.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل يضمن تحقيق مصالح البلدين مع الاهتمام بباقي الملفات التي تخدم وتحقق تطلعات وتوقعات الشعبين.

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