«العليا للشهادات العامة» تتفقد قاعات جامعة طرابلس استعدادًا للامتحانات

تفقدت اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، مساء أمس، أوضاع القاعات والمدرجات بمباني جامعة طرابلس، استعدادًا لإجراء امتحانات طلبة الشهادة الثانوية المتقدمين من بلديات طرابلس الكبرى هذا العام.

وضم وفد اللجنة برئاسة وكيل الوزارة لشئون التعليم العام، عادل جمعة، عدد من أعضائها برفقة عدد من المسئولين بمصلحة المرافق التعليمية.

ومن جانبه، أوضح عضو اللجنة العليا للامتحانات، جمال الفردغ، أن هذه الجولة تأتي في إطار الترتيبات والتحضيرات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما فيما يتعلق بالتعرف على القدرة الاستيعابية للقاعات والمدرجات الجامعية.

وأشار إلى “الفردغ”، في تصريحات صحفية، أن المدرجات والقاعات في أغلب كليات جامعة طرابلس تحتاج لأعمال صيانة خفيفة متفاوتة على مستوى الإنارة والتكييف والأثاث.

وفي ذات السياق، أعطى وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، تعليماته إلى مصلحة المرافق التعليمية للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف والإنارة بالقاعات والمدرجات في موعد اقصاه 25 مايو المقبل.

واشاد “جمعة”، خلال الزيارة، بمستوى التجاوب والتعاون الذي يلمسه من رئاسة الجامعة في التحضير والاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية، موضحًا أن الوزارة ستقوم بعد التعرف على كامل القدرة الاستيعابية لقاعات ومدرجات الجامعة بتوزيع الطلاب على المدرجات وإعداد القوائم الخاصة بهم في وقت مبكر.

