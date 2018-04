مدير «إصلاح وتأهيل قرنادة» يلقي محاضرة توعوية لنزلاء المؤسسة

المتوسط:

ألقى مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، رائد أسامة بلعز، محاضرة توعوية لنزلاء المؤسسة لتعريفهم بمبدأ الإصلاح والتأهيل، مستمعًا إلى مشاكلهم، بمشاركة رئيس وحدة الإخصائي الاجتماعي بالمؤسسة، عبدالحفيظ العكر.

وتحاور “بلعز”، خلال المحاضرة التي نظمت أمس الأربعاء، مع النزلاء لمناقشة مشاكلهم وحل الممكن منها، وإرشادهم إلى الصواب وحثهم على عدم العودة إلى المعاصي والسلوك المنحرف، والابتعاد عن تعاطي المخدرات والخمور وعدم نهج السلوك الإجرامي بأنواعه.

وأوضح مدير المؤسسة، أن سبب وجودهم هو الإصلاح والتأهيل وإعادة التفكير وحثهم لمراجعة أنفسهم، والبدء في التغيير إلى الأحسن، وإعادة دمجهم في الحياة.

