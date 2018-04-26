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مركز الكفرة للصحة النفسية يصدر تقريراً عن عمل المركز خلال الربع الأول من عام 2018

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الكفرة 26 ابريل 2018 (وال) – أصدر مركز الكفرة للصحة النفسية أمس الإربعاء تقريراً إحصائياً عن عمل المركز خلال الربع الأول من العام الحالي.

هذا وأظهر التقرير مدى التقدم في العمل كماً ونوعاً في مختلف المجالات والخدمات المقدمة للمرضى خلال العام الحالي.

ومن جهته، قال مدير عام مركز الكفرة للصحة النفسية الأستاذ حافظ محمد أن إدارة المركز قد بذلت جهوداً كبيرة في تطوير الخدمة الطبية داخل أقسام المركز بهدف فتح جلسات إضافية لاستيعاب أغلب المترددين.

وأوضح محمد أن عدد الحالات المسجلة خلال الربع الأول بلغ (704) حالة تقريباً.

وأشار إلى أن هذا الحالات مقسمة ما بين استشارات وجلسات وعلاج من داخل بلدية الكفرة وما جاورها (وال _ الكفرة) ر إ / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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