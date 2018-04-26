معيتيق يبحث سبل الاستفادة من أنشطة البنك الإسلامي للتنمية

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق انه جرى خلال الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى سراييفوا للأعمال 2018 مناقشة سبل الاستفادة من أنشطة وبرامج البنك الإسلامي للتنمية لخلق برامج تنموية خاصة بالشباب في ليبيا والتأكيد على أن يضطلع البنك بدوره في دعم هذه المشاريع وتمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة اقتصاديا، لتعزيز مشاركة الشباب في البناء والتطوير خلال المرحلة القادمة.

يشار إلى أن ليبيا تعتبر من المؤسسين وأبرز المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية.

ويقام منتدى سراييفوا للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار “إقليم واحد اقتصاد واحد” بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف الدول.

وتهدف ليبيا من المشاركة في المنتدى للاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في إدارة مراحل ما بعد الصراع، خلال مطلع التسعينات والنجاحات التي حققتها لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، منها توظيف موارد مالية وطبيعية للدولة، من أجل خلق فرص العمل للتنمية المستدامة في عديد المجالات، كالطاقة والكهرباء وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والزراعة وتعزيز قدرات الدولة على التصدير، الذي انعكس إيجاباً على تحقيق تنوع اقتصادي وتحسين الدخل.

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