ضبط أحد لصوص الغابات في البيضاء

العنوان خاص -البيضاء

قامت الدورية المركزية بجهاز الشرطة الزراعية البيضاء بالتعاون مع كتيبة حسين الجويفي بضبط ومداهمة أشخاص في حالة اعتداء على الغابات بمنطقة الوسيطه (شخنو) باستعمال عماله وافدة لقطع أشجار غابات طبيعية جلها من أشجار العرر الفنيقي النبات الطبيعي السائد بمنطقة الجبل الأخضر والمعروف عنه أنه غير متجدد ويصعب زيادة أعداده.

هذا وقد تم استعمال ” المنشاير الكهربائية الفتاكة بقطع الأشجار لغرض صناعة الفحم النباتي وتم نقل مخلفات القطع ( الحطب ) من مكان الاعتداء و طالب السيد مدير إدارة الغابات والمراعي بمخاطبة السيد رئيس نيابة البيضاء الابتدائية بضرورة تكليف وكيل لنيابة الجرائم الزراعية .

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