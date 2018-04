زود سيارتك بالوقود وادفع دينارين.. جباية جديدة ببلدية الجفرة

المتوسط:

أصدر مجلس شورى وحكماء ببلدية الجفرة قرارا بفرض دينارين ليبيين على كل سيارة تتزود بالوقود من أية محطة داخل المدينة، في عطار السعي إلى البحث عن حول للأزمة وإصلاح أعطال المعدات التي تعانيها بعض محطات.

وعقد مجلس شورى وحكماء ببلدية الجفرة اجتماعا، أمس الأربعاء، بشأن مناقشة أزمة الوقود والغاز بالبلدية ومخاطبة الجهات المعنية بضرورة العمل على إصلاح أعطال المعدات التي تعانيها بعض محطات التزود بالوقود.

وقال عضو المجلس البلدي المكلف بمتابعة ملف الأزمة توفيق عجيلي، «إن مجلس الشورى والحكماء بالبلدية ولجنة أزمة الوقود والغاز وأصحاب محطات الوقود اتفقوا على ضرورة استمرار تدفق الوقود من مستودعات رأس المنقار ببنغازي ومستودعات مصراتة».

وأفاد «عجيلي»، أن المجتمعين اتفقوا على تحصيل جباية دينارين من كل سيارة تتزود بالوقود من أية محطة داخل الجفرة، مطالبا المجلس البلدي بضرورة تزويد المنطقة بالطلبيات المحجوزة مسبقا بمصراتة والتي لم يتم توريدها.

