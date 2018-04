المتوسط:

تفقدت اللجنة المكلفة من قبل إدارة منظومة النهر الصناعي بنغازي، مساء أمس الأربعاء، منطقة بشر للوقوف على آليات إنهاء أزمة المياه وحديد فتحة تغذية ثانية للمنطقة على الخط الرئيس لتغذية منطقة الشطوط وحي الإسكان العام.

وشددت اللجنة، خلال المعاينة، على الضروري إنشاء فتحة ثانية لتوصيل المياه وإنهاء الأزمة التي تعاني منها الكثير من التجمعات السكنية في المنطقة.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد عدد من المراسلات التي قامت بها بلدية البريقة، ومطالبة المواطنين بضرورة إيجاد حل فوري لإنهاء أزمة المياه في المنطقة.

The post «النهر الصناعي بنغازي» تبحث آليات إنهاء أزمة المياه بمنطقة بشر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية