المجلس البلدي تاورغاء ينظم احتفالية باليوم العالمي لأطفال تاورغاء

أقيم بمدرسة جيل المستقبل في منطقة السلماني الشرقي احتفالية باليوم العالمي لأطفال مدينة تاورغاء، بتنظيم من قبل المجلس البلدي تاورغاء،ومنظمات المجتمع المدني بنغازي وبرعاية شركة كونكت للاتصالات.

وجاء الحفل بعد موافقة الأمم المتحدة على مبادرة تخصيص هذا اليوم لأطفال تاورغاء .

من جهته، قال عضو المجلس البلدي تاورغاء ورئيس لجنة الاحتفال باليوم العالمي لأطفال تاورغاء، سالم مفتاح، إن تنظيم هذا اليوم جاء بعد مبادرة من منظمة الأمم المتحدة لجعل يوم الـ 25 أبريل هو اليوم العالمي لأطفال تاورغاء الذين عانوا من التهجير ومن مرارة عيش المخيمات وقسوة الشتاء.

كما وأضاف مفتاح، أن هذه المبادرة، جاءت تزامنا مع الموعد الذي حدده سابقا المجلس الرئاسي لرجوع أهالي تاورغاء؛ بداية فبراير ولم يكتمل هذا الرجوع.

يذكر أن شخصيات عدة من أعضاء بلديات، وجاليات فلسطينية وسودانية وسورية شاركوا بالاحتفالية.

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