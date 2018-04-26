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مستشفى الثورة ينظم ورشة عمل حول العدوى بقسم الكلى

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-البيضاء

نظم مكتب مكافحة العدوى بمستشفى الثورة المركزي البيضاء بالتعاون مع قسم الكلى وبرعاية مكتب الجودة الأربعاء ورشة عمل بعنوان : ( الإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى بوحدة غسيل الكلى ) وذلك بمشاركة استشاريي الأمراض السارية بمركز بنغازي الطبي  أ.د.أحمد فرج الحاسي و د.أحمد الحداد في قاعة فندق مرحبا بمدينة البيضاء .

وتهدف هذه الورشة للتعريف بمفهوم العدوى في المستشفيات وخصوصا في وحدات الكلى ، وإعداد طاقم طبي مدرب للتعامل معها عند حدوثها و ورشة العمل تستمر ليومين وتشمل محاضرات طبية مكثفة .

يشار إلى أن الورشة تمت بحضور مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية ، وعميد كلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار ، وعدد من الأطباء بالإضافة لطاقم التمريض وبعض من مرضى الكلى وجمع من المهتمين بالجانب التوعوي الصحي .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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