مستشفى الثورة ينظم ورشة عمل حول العدوى بقسم الكلى

العنوان-البيضاء

نظم مكتب مكافحة العدوى بمستشفى الثورة المركزي البيضاء بالتعاون مع قسم الكلى وبرعاية مكتب الجودة الأربعاء ورشة عمل بعنوان : ( الإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى بوحدة غسيل الكلى ) وذلك بمشاركة استشاريي الأمراض السارية بمركز بنغازي الطبي أ.د.أحمد فرج الحاسي و د.أحمد الحداد في قاعة فندق مرحبا بمدينة البيضاء .

وتهدف هذه الورشة للتعريف بمفهوم العدوى في المستشفيات وخصوصا في وحدات الكلى ، وإعداد طاقم طبي مدرب للتعامل معها عند حدوثها و ورشة العمل تستمر ليومين وتشمل محاضرات طبية مكثفة .

يشار إلى أن الورشة تمت بحضور مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية ، وعميد كلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار ، وعدد من الأطباء بالإضافة لطاقم التمريض وبعض من مرضى الكلى وجمع من المهتمين بالجانب التوعوي الصحي .

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