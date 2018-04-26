احتفال في بنغازي باليوم العالمي لأطفال تاورغاء المعتمد من الأمم المتحدة

بنغازي 26 أبريل 2018 ( وال ) – أقيم بمدرسة جيل المستقبل في منطقة السلماني الشرقي احتفالية باليوم العالمي لأطفال مدينة تاورغاء، بتنظيمٍ من قبل المجلس البلدي تاورغاء.

وجاء الحفل بعد موافقة الأمم المتحدة على مبادرة تخصيص هذا اليوم لأطفال تاورغاء .

وقال عضو المجلس البلدي تاورغاء ورئيس لجنة الاحتفال باليوم العالمي لأطفال تاورغاء، سالم مفتاح، إن تنظيم هذا اليوم جاء بعد مبادرة من منظمة الأمم المتحدة لجعل يوم 25 أبريل هو اليوم العالمي لأطفال تاورغاء الذين عانوا من التهجير ومن مرارة عيش المخيمات وقسوة الشتاء.

وأضاف الأستاذ سالم قائلا : ” إن هذه المبادرةد جاءت تزامنًا مع الموعد الذي حدده سابقا المجلس الرئاسي لرجوع أهالي تاورغاء، بداية فبراير ولم يكتمل هذا الرجوع وكانت الاحتفالية بدعمٍ من قبل المجلس البلدي تاورغاء ومنظمات المجتمع المدني بنغازي وبرعاية شركة كونكت للاتصالات”.

وتابع “لقد شارك في حضور الحفل وجمع شمل عدة شخصيات من أعضاء بلديات، وجاليات فلسطينية وسودانية وسورية “.

وفي ذات السياق قال نائب رئيس المجلس البلدي تاورغاء، الأستاذ عبدالله عقيلة ستير “إن هذه الاحتفالية هي ذكرى سنوية لأطفال تاورغاء الذين يعيشون في الصفيح في برد الشتاء فكان لابد من يوم لتكريم هذه الفئة، وقامت المبادرة بتخصيص يوم تحت اسم ( اليوم العالمي لأطفال مدينة تاورغاء) على أن يقام متزامنًا مع احتفالات أخرى بكلٍّ من طبرق وطرابلس وأجدابيا”.

وفي حديث مع عضو آخر بالمجلس البلدي تاورغاء قال الحاج سالم محمد ” إن حضورنا اليوم هو لإعلان اليوم العالمي لأطفال تاورغاء بعد المبادرة التي قامت بها الأستاذة آية سيف، بمكتب المدن المتحدة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهي مبادرة لاعتماد يومٍ من قِبل الأمم المتحدة باسم اليوم العالمي لأطفال تاورغاء فتحصلت الفكرة على إقبال ودعم من الدول العربية والأجنبية لتضمين هذا اليوم التابع للأمم المتحدة الموافق 25 أبريل .

وشكر الحاج سالم الحضور القادمين من بنينا والأبيار وعبر عن شكره وامتنانه للجالية السورية والفلسطينية.

وكشف الحاج سالم عن أنه سيكون هناك احتفال آخر مزامن لهذا الاحتفال في مدينة طبرق ومدينة أجدابيا وطرابلس، مع تنظيم ندوة بتونس العاصمة بخصوص هذا اليوم في مقر جامعة الدول العربية.

وفي حوار مع رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، الأستاذة حنان الشريف قالت فيه : ” لقد شاركت المنظمة اليوم في الاحتفالية لمساندة أطفال وأهالي تاورغاء وهذه ليست أول مشاركة لها بل كانت لها عدة نشاطات تختص بأهالي مدينة تاورغاء منذ 2011 وحتى سنة 2017 “.

وتابعت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان : ” نحن كمنظمة ناصرنا القضية التاورغية وحولناها إلى قضية تخص الشأن الليبي بالكامل, أيضا نحاول كمنظمة أن نوضح للعالم أن أهالي تاورغاء تعرضوا لانتهاك صارخ في حقهم منذ تهجيرهم سنة 2011 إلى هذه اللحظة، ويجب على جميع الأطراف التي ساهمت في تهجير أهالي تاورغاء التحرك لعودة الأهالي إلى مدينتهم “.

وكان بالاحتفال شخصيات عديدة منها رئيس جمعية الكوثر للأعمال الخيرية، الأستاذة سلوى البيلاح، التي قالت : ” نحن اليوم متواجدون في مدرسة جيل المستقبل للاحتفال باليوم العالمي للطفل التاورغي بعد أن كُلفت من قِبل المجلس البلدي تاورغاء لتنظيم حفل بنغازي بجانب الأستاذ سالم إرحومة وسالم إصغير والأستاذة نجاة القذافي،وكان الحضور ممتاز بحضور رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية المؤقتة، والمشايخ والأعيان والهيأة الليبية للإغاثة، والجاليات السورية والفلسطينية.(وال – بنغازي) ع خ / س ع

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