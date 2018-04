«الكفرة للصحة النفسية» تعلن علاج 704 حالة عام 2018

المتوسط:

أصدر مركز الكفرة للصحة النفسية، تقريرًا إحصائياً عن عمل المركز خلال الربع الأول من عام 2018 يفيد مدى التقدم في العمل كماً ونوعاً في مختلف المجالات والخدمات المقدمة للمرضى.

ومن جهته، قال مدير عام مركز الكفرة للصحة النفسية، حافظ محمد، إن إدارة المركز بذلت جهوداً كبيرة في تطوير الخدمة الطبية داخل أقسام المركز بهدف فتح جلسات إضافية لاستيعاب أغلب المترددين.

وأضاف “محمد”، خلال صفحة المركز الإعلامي على فيس بوك، أن عدد الحالات المسجلة خلال الربع الأول بلغ (704) حالة تقريباً، موضحًا أن هذا الحالات مقسمة ما بين استشارات وجلسات وعلاج من داخل بلدية الكفرة وما جاورها.

