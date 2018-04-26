تقلبات تطرأ على طقس ليبيا الخميس

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الخميس الموافق 26 أبريل، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

– الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-29) درجة مئوية على الساحل ومابين (30-35) درجة على الدواخل وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على الدواخل تتحول الرياح مساء الجمعة إلى غربية فشمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة .

– الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-31) درجة مئوية ولا تتجاوز (25) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة .

– الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-38) درجة مئوية تصل إلى (40) درجة على غات .

– الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-29) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

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