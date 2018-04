«العامة للخيالة والمسرح» توقع وثيقة للتأمين على موظفي الهيئة

المتوسط:

شهدت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية، مراسم توقيع وثيقة التأمين الصحي الجماعي لموظفي الهيئة مع شركة الواثقة للتأمين الصحي للمؤمن له.

ومثل الهيئة في التوقيع رئيسها محمد البيوضي فيما مثل شركة الواثقة للتأمين رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الغنيمي، حيث حضر مراسم التوقيع الدكتور خالد الكردي مدير عام الموارد البشرية والمالية بالشركة، والدكتور نبيل القريو نائب مدير عام مركز الوطني لتنمية الفنون والطفل.

وتعتبر مدة الوثيقة عاما كاملا تبدأ من تاريخ 1 يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019 تشمل الموظفين المؤمن عليهم وعوائلهم.

