أصدر رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون محمد البيوضي قرار بتكليف فاطمة الهاشمي مكراز مديرا عاما لمعهد جمال الدين الميلادي للموسيقى والمسرح.

وحمل قرار «البيوضي» رقم (99) لعام 2018م، حيث تمت مراسم التسليم اليوم لـ«مكراز» بمقر الهيئة بحضور مدير عام المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية فتحية قشوط.

وتعتبر مدير عام معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى والمسرح الجديد من مؤسسي المعهد وأحد القامات التي لها باع طويل في هذا المجال.

