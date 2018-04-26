الانتهاء من صيانة خط ضخ النفط الخام “الزقوط – السدرة”

السدرة 26 أبريل 2018 (وال) _ انتهت فرق الإطفاء والصيانة من أعمال الصيانة في خط ضخ النفط الخام ( الزقوط – السدرة ) التابع لشركة الواحة للنفط الذي تم تفجيره الأيام الماضية.

وذكر مصدر مطلع في سرية مراده المقاتلة التي رافقت فرق الصيانة طوال أيام الإصلاح، أن الفرق المختصة التابعة لشركة الواحة بدأت في نفس اليوم بأعمال الصيانة على الخط والتي استغرقت 3 أيام .

وكشف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هجومًا متعمدًا تسبب باندلاع الحريق على صمام العزل رقم “3”و التحويلة التي على الصمام.

وأوضح المصدر أنه تم تكليف فصيل مقاتل بكامل تجهيزاته لغرض حماية وحراسة وتأمين فريق الصيانة.

ولفت إلى أن الفصيل مكون من 10 سيارات وعدد 30 فرد من منتسبي سرية مرادة المقاتلة بقيادة آمر السرية فتح الله العبيدي.

يشار إلى أن مجموعة إرهابية قامت بتفجير صمام خط النفط الخام (الزقوط – السدرة) القريب من مرادة، بعد أن تم تفجيره في ديسمبر من العام الماضي. (وال _السدرة ) ر إ / هــ ع

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