شاهد الصور ..الإعلان عن تأسيس مجلس الشيوخ الليبي بإجدابيا

العنوان خاص-إجدابيا

اختتم ملتقى المصالحة الوطني الذي أقامه ونظمه المجلس الأعلى للمصالحة بمدينة إجدابيا والذي انطلق في يوم الـ23 من هذا الشهر واستمر لثلاثة ايام متواصلة بالإعلان عن تأسيس مجلس شيوخ ليبيا .

واشتمل الملتقى علي اجتماعات و أنشطة رياضية وفنية و ثقافية واجتماعية وقال الشيخ مصطفى الذباح رئيس اللجنة التحضيريةللعنوان: إن أول يوم كان مخصص لاستقبال وتقديم الوجبات للوفود والأعيان والمشائخ القادمين من شتى مدن ليبيا بالإضافة إلي اجتماع مع وفد رفيع المستوي من الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري .

واليوم الثاني تميز بعرض للخيل (الميز) قدمه نادي الفروسية بإجدابيا نهارا وبالأمسيات الشعرية وحفلات الأغاني الشعبية ليلا كما كان من ضمن المشاركات عرض لأعضاء نادى طرابلس للدرجات النارية وكان باستقبالهم نادي بنغازي للدراجات النارية .

هذا ولم يقتصر الملتقى علي مشاركة الرجال فقط بل تضمن مشاركة من العناصر النسائية من منظمات و مؤسسات مجتمع المدني لأغلب المدن الليبية وتم تأمين الملتقى من مديرية أمن اجدابيا.

أما اليوم الثالث والأخير فتم فيه عقد اجتماع موسع شمل كل أعيان ومشايخ ليبيا والقيت فيها الكثير من الكلمات للمشايخ بحضور مبعوثين من بعثة الأمم المتحدة إلى ملتقى مدينة إجدابيا وفي ختام الملتقى تم الإعلان عن تأسيس مجلس شيوخ ليبيا وتم إلقاء بيان ذكرت فيه أهم النتائج والتوصيات .

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