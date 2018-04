المتوسط:

يغادر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، القاهرة، اليوم الخميس، متوجها إلى مدينة بنغازى الليبية بعد لقاء عدد من المسئولين المصريين، حسب ما نشرته صحيفة «اليوم السابع» المصرية.

كان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى، قد أكد أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر سيعود إلى مدينة بنغازى اليوم الخميس.

