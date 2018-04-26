مركز الكفرة للصحة النفسية يصدر تقريره الإحصائي خلال الربع الأول لعام 2018

الكفرة 26 ابريل 2018 (وال) – أصدر مركز الكفرة للصحة النفسية أمس الأربعاء تقريراً إحصائياً لعمل المركز خلال الربع الأول من العام الحالي.

هذا وأظهر التقرير مدى التقدم في العمل كماً ونوعاً في مختلف المجالات والخدمات المقدمة للمرضى خلال العام الحالي.

ومن جهته، قال مدير عام مركز الكفرة للصحة النفسية الأستاذ حافظ محمد أن إدارة المركز قد بذلت جهوداً كبيرة في تطوير الخدمة الطبية داخل أقسام المركز بهدف فتح جلسات إضافية لاستيعاب أغلب المترددين.

وأوضح محمد أن عدد الحالات المسجلة خلال الربع الأول بلغ (704) حالة تقريباً.

وأشار إلى أن هذا الحالات مقسمة ما بين استشارات وجلسات وعلاج من داخل بلدية الكفرة وما جاورها (وال _ الكفرة) ر إ / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال